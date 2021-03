Arbeidsverleden telt mee bij transitievergoeding uitzendkracht

UTRECHT (ANP) - Bij het ontslaan van uitzendkrachten moet hun arbeidsverleden meetellen bij het bepalen van de transitievergoeding. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die een zestal buschauffeurs met behulp van vakbond CNV had aangespannen tegen het bedrijf Workbus. Die uitzender had alleen gekeken naar de tijd dat de zes voor Workbus reed, maar volgens de rechter moet gekeken worden naar een langere periode waarin de zes voor verschillende uitzendkrachten en onderaannemers reden voor vervoerder Connexxion.

De uitspraak betekent voor de zes dat zij flink meer geld tegemoet kunnen zien. Per persoon krijgen ze bruto tussen de 8400 euro en ruim 11.000 euro.

CNV is verheugd met de uitspraak, die volgens onderhandelaar Henry Stroek van groot belang is voor alle uitzendkrachten. "Oók uitzendkrachten hebben recht op een volledige transitievergoeding."

De vakbond hekelt ook de overheid die als aanbesteder bij het openbaar vervoer vooral stuurt op de laagste prijs. "Het is natuurlijk van de zotte hoe dit in de praktijk gaat, dat chauffeurs al jaren rondrijden, van de ene flexconstructie naar de andere. Dit zou gewoon vast werk in dienst van de vervoersmaatschappij moeten zijn."