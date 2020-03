Wall Street weer omlaag door vrees coronavirus

quote: GoldenTiger schreef op 6 maart 2020 22:31:

Coronavirus gemaakt in laboratorium, zegt deze voormalige CIA-officier



www.ninefornews.nl/coronavirus-gemaak...

Coronavirus gemaakt in laboratorium, zegt deze voormalige CIA-officier

Zoals je zelf had kunnen lezen heeft hij het over theorieën. Sterker nog : “ Het is moeilijk te geloven dat het Witte Huis zoiets zou doen, maar niet ondenkbaar, aldus Giraldi“Dus waarom plaatst u zulke quatsch hier op het forum? En gezien de categoriewolk geilen ze op zowat alle pseudo wetenschap kul. Valt me nog mee dat u het niet heeft over aliens.