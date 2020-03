Wall Street weer omlaag door zorgen coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag weer duidelijk in het rood, na de zeer zware koersverliezen een dag eerder. De vrees voor het nieuwe coronavirus blijft Wall Street domineren, nu het aantal besmettingen in de wereld is gestegen naar meer dan 100.000. Ook de olieprijzen gingen hard omlaag. Een veel beter dan verwacht rapport over de Amerikaanse banenmarkt kon het sentiment onder beleggers amper helpen.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds een min van 1,8 procent op 25.648 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,5 procent tot 2949 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 2,8 procent tot 8497 punten. Op donderdag gingen de graadmeters op Wall Street met minnen tot 3,6 procent de handel uit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde bijna ruim 8 procent tot 42,07 dollar en Brentolie werd 7,8 procent goedkoper op 46,09 dollar per vat. Oliekartel OPEC heeft geen deal kunnen sluiten met bondgenoot Rusland over een verdere verlaging van de productie. Daarnaast zorgt het coronavirus voor grote druk op de olieprijzen omdat de wereldwijde economie en het vliegverkeer geraakt worden door de ziekte.

Luchtvaartsector

Olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot 3,4 procent in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean kregen klappen tot 11 procent voor de kiezen.

De luchtvaartsector wist juist wat te herstellen van de recente afstraffing, geholpen door de fors lagere olieprijzen. Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines klommen tot 4,7 procent.

Financiële sector

De financiële sector had het daarentegen lastig door de scherp dalende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. De grote banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo en Morgan Stanley verloren tot 5,5 procent aan beurswaarde.

De Amerikaanse overheid maakte bekend dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in februari met 273.000 arbeidsplaatsen is toegenomen, terwijl economen op een groei met 175.000 hadden gerekend. De werkloosheid in de VS zakte naar 3,5 procent.

De euro was 1,1298 dollar waard tegen 1,1308 dollar bij het slot van de handel in Europa.