Bedrijven kunnen zich tot 6 april aanmelden voor 5G-veiling

Zinloze geldverspilling en zeer hoog risico voor de gezondheid van mens, dier en plant.



4G, 4.5G en 4.9G voldoen allemaal prima aan de huidige behoefte van de mens nu en in de toekomst, niemand zit te wachten op slimme lantaarnpalen met 5G, microfoon en camera, dan worden we een politiestaat ala China en is het afgelopen met onze vrijheden.