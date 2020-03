Moody's pessimistischer over economische gevolgen coronavirus

quote: Jopie1962 schreef op 6 maart 2020 18:42:

"Alles bij elkaar betekent dit dat de mondiale groei 0,3 procentpunt lager uitvalt dan voorheen geraamd."



Logisch dat de beurs dan 20 % daalt...

Ik begrijp dat we deze zaak niet moeten onderschatten maar deze griep wordt wel heel zwaar aangezet.Zit momenteel in Spanje en daar zijn 5 doden te betreuren. De discussie die hier loopt: zijn de patiënten gestorven door of met het Corona virus. De jongste was 69 de oudste 99 gemiddeld 84 jaar.Ik denk dat we ook de gevolgen van dit virus wat genuanceerder kunnen bekijken.Verder heel veel medicijnen en vaccins in de pijplijn maar daar hoor je niets over. Alleen maar paniek en negativiteit.