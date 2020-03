Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: Moody's

LONDEN (AFN) - De risico's op een recessie zijn door de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus wereldwijd toegenomen. Waar de virusuitbraak eerder vooral een Chinese kwestie leek, grijpt de ziekte nu wereldwijd snel om zich heen. Hierdoor raakt zowel de vraag naar producten als de toevoer verstoord, waardoor volgens kredietbeoordelaar Moody's de kans op economische krimp in veel landen is gestegen.

Italië zit volgens Moody's al in een recessie. De snelle verspreiding van het coronavirus in het economisch belangrijke noorden van het land heeft vrijwel zeker voor verdere krimp gezorgd, nadat het bruto binnenlands product er in het laatste kwartaal van 2019 ook al daalde. Voor heel 2020 verwacht Moody's dat de Italiaanse economie met 0,5 procent zal krimpen.

De groei in de eurozone zal volgens Moody's dit jaar op 0,7 procent uitkomen, waar vorige maand nog 1,2 procent werd voorspeld. Ook de groeiverwachting voor 's werelds grootste economie, de Verenigde Staten, wordt door het ratingbureau verlaagd. Alles bij elkaar betekent dit dat de mondiale groei 0,3 procentpunt lager uitvalt dan voorheen geraamd.