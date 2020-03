quote: finance2u schreef op 6 maart 2020 18:05:

Ik ken in mijn omgeving helemaal niemand die zich zorgen maakt..op het werk, voetbal of op school..iedereen vindt het een enorm overdreven gedoe. Virussen zullen er altijd zijn, maar om er zo panisch mee om te gaan helpt niemand

Ik ken in mijn omgeving helemaal niemand die zich zorgen maakt..op het werk, voetbal of op school..iedereen vindt het een enorm overdreven gedoe. Virussen zullen er altijd zijn, maar om er zo panisch mee om te gaan helpt niemand

Inderdaad. Helemaal mee eens. Je moet je bijna schamen als je zegt dat het allemaal nog wel meevalt. Nee.....hel en verdoemenis moet je verkondigen, anders hoor je er niet meer bij. Kijk maar naar de journaals, praatprogramma etc.etc. Ze buitelen over elkaar heen om toch maar zo dramatisch mogelijk over te komen. Het is niet zomaar een virus en het is absoluut erg genoeg, maar overdrijven is ook een vak.Begin zomer is alles voorbij en gaan we allemaal ( inkl. China) aan een inhaalslag beginnen. Kop op!!