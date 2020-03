Zeer zware verliezen op beurzen door virusangst

Gepubliceerd op | Views: 2.249

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met zeer zware koersverliezen gesloten, na de minnen een dag eerder. De financiële markten bleven zeer bezorgd over de negatieve economische gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met nu meer dan 100.000 besmettingen in de wereld. Ook de olieprijzen gingen buitengewoon hard omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 3,9 procent lager op 531,29 punten. De hoofdindex in Amsterdam is sinds het begin van dit jaar al ruim 12 procent gedaald. De MidKap raakte 3,7 procent kwijt tot 808,07 punten, waarmee het verlies sinds de jaarwisseling op ruim 11 procent uitkomt. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,1 procent in.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het rood. Grootste daler was olie- en gasconcern Shell met een min van bijna 6 procent, onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen. De Britse branchegenoot BP verloor 5,2 procent en in Parijs ging Total bijna 5 procent onderuit.

Olieprijzen

De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde bijna 8 procent tot 42,28 dollar en Brentolie werd 7,8 procent goedkoper op 46,82 dollar per vat. Oliekartel OPEC heeft geen deal kunnen sluiten met bondgenoot Rusland over een verdere verlaging van de productie. Daarnaast zorgt het coronavirus voor grote druk op de olieprijzen omdat de wereldwijde economie en het vliegverkeer geraakt worden door de ziekte.

Fietsenfabrikant Accell verloor meer dan 10 procent bij de kleinere bedrijven op het Damrak na zwakke jaarcijfers. Stern werd 5,6 procent lager gezet. Het autobedrijf verwacht in het tweede kwartaal meer duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de fusie met zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive.

Lufthansa

Lufthansa zakte licht in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij schrapt zo'n 7000 vluchten vanwege de virusuitbraak. In Parijs verloor Airbus 7,6 procent. De virusuitbraak lijkt ook fabrikanten van vliegtuigen te raken. De Europese vliegtuigbouwer haalde in de maand februari geen enkele nieuwe order binnen.

De virusuitbraak drukt ook op de verkoop van brillen in met name China. De Frans-Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica, de koper van GrandVision, houdt daarom rekening met tegenvallende opbrengsten. Het aandeel ging bijna 4 procent onderuit in Parijs.

De euro was 1,1308 dollar waard tegen 1,1198 dollar een dag eerder.