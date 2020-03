'Wall Street opent flink lager door viruszorgen'

Gepubliceerd op | Views: 1.482

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen vrijdag naar verwachting met flinke verliezen aan de handel. Beleggers blijven bezorgd over het coronavirus, want het aantal patiënten in de Verenigde Staten kan snel oplopen, aangezien de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten tot voor kort een verkeerde test gebruikten om voor de longziekte te controleren. Het aantal besmettingen wereldwijd tikte overigens 100.000 aan. De beter dan verwachte cijfers over de banengroei in de VS konden de stemming niet steunen.

Beleggers zijn nerveus omdat de economische schade van de corona-epidemie moeilijk te voorspellen is. Er valt geen historische parallel te trekken. De SARS-pandemie van begin deze eeuw bereikte weliswaar tientallen landen maar telde een veel kleiner aantal besmettingen dan het coronavirus. De Spaanse griep van begin vorige eeuw, die miljoenen mensen het leven kostte, richtte veel meer schade aan dan de corona-uitbraak tot nu toe.

De Dow Jonesindex, waar transportbedrijven als luchtvaartmaatschappijen zwaar wegen, dreigt voor een zevende week op rij met een verlies op vrijdag te sluiten. Dat zou voor het eerst in veertien jaar zijn. In de voorbeurshandel stonden alle dertig fondsen in de Dow in het rood. De grootste verliezers waren chipmaker Intel en banken Goldman Sachs en JPMorgan. Topman van JPMorgan, Jamie Dimon, ging overigens onder het mes voor een hartoperatie.

Apple

Cruiseschepenmaatschappijen beloven weer een zware dag te beleven vanwege de coronavrees. De aandelen van Royal Caribbean, Norwegian Line en Carnival sloten donderdag al op het laagste niveau in meer dan tien jaar.

Maker van iPhone's Apple stond eveneens in een negatief licht. Een analist waarschuwde voor een mogelijke vertraging van een nieuw telefoonmodel met 5G-capaciteit. De introductie van de nieuwe SE2-iPhone kan zelfs met meerdere maanden uitgesteld worden.

Werkgelegenheid

Een belangrijke opsteker voor de Amerikaanse economie waren de sterke cijfers over de werkgelegenheid. In februari kwamen er 273.000 banen bij, exclusief de landbouw. Dat was veel meer dan waar economen op rekenden.

De Dow sloot donderdag 3,6 procent lager op 26.121,28 punten. De brede S&P 500 verloor 3,4 procent tot 3023,94 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 3,1 procent tot 8738,59 punten.