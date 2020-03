'Bernie Sanders kan zorg voor financiële markten worden'

Gepubliceerd op | Views: 1.742

AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders kan een nieuwe zorg worden voor de financiële markten. Volgens portefeuillemanager Regina Borromeo van vermogensbeheerder Robeco is de 78-jarige senator verreweg de meest linkse kandidaat van de afgelopen decennia die een gedegen kans maakt om in het Witte Huis te komen.

De deskundige vindt dat Sanders verrassend goede zaken doet in de race om door de Democratische Partij te worden gekozen als tegenkandidaat van de Amerikaanse president Donald Trump in de verkiezingen van november. Voor beleggers zou dat een risico kunnen zijn, omdat Sanders verschillende beleidsmaatregelen beoogt die gevolgen voor de financiële markten hebben.

"Sanders is tegen de gevestigde orde", benadrukt Borromeo. Zo wil de politicus de grootste Amerikaanse banken opknippen. Ook wil hij de belastingverlagingen van Trump terugdraaien. Als Sanders daadwerkelijk wordt verkozen tot president zullen beleggers waarschijnlijk minder risico's durven nemen en wordt de situatie op de beurzen wispelturiger, voorziet de kenner bij Robeco.

Negatieve sfeer

Overigens werd de onvoorspelbare Trump voor hij in 2016 tot president werd verkozen eveneens gevreesd op de financiële markten. De negatieve sfeer bij beleggers week echter al snel, na een verzoenende overwinningsspeech van Trump. Daarop begonnen de beursgraadmeters in New York juist aan een stevige opmars die maanden aanhield.

Of Sanders het daadwerkelijk tegen Trump op gaat nemen, is nog niet beslist. Ook de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden wordt nog gezien als een kanshebber op de Democratische kandidatuur. Hij maakte een verrassende comeback op Super Tuesday en won bij de voorverkiezingen in de meeste van de veertien staten, iets dat op Wall Street positief werd ontvangen. Het congreslid Tulsi Gabbard, dat ook nog in de race is, geldt als volledig kansloos.