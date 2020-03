Banengroei VS trekt sterk aan

Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 273.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 175.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in januari werd stevig naar boven bijgesteld tot eveneens 273.000, van een eerder gemelde 225.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bedroeg 3,5 procent, wat iets lager was dan een maand eerder. Het gemiddelde uurloon steeg 0,3 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee ook op gerekend.

Een flink deel van de nieuwe banen, 45.000, werden door de Amerikaanse overheden geschept. Met name bij lokale overheden en op statenniveau kwamen er banen bij. Ook de federale overheid nam 8000 mensen aan, daarvan werden er 7000 in dienst genomen voor de volkstelling die de Verenigde Staten dit jaar houden. In totaal komen er om die reden dit jaar 500.000 tijdelijke deeltijdsbanen bij.

Ook in de Amerikaanse industrie kwamen er onverwacht banen bij. Daar werden 15.000 mensen aangenomen, terwijl economen hadden gerekend op een afname van het aantal banen.