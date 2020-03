Goudprijs naar hoogste stand sinds 2013

Dit is nog maar het begin. Goud en Zilver zijn jarenlang door de 3 technisch failliette banken: Deutsche Bank, UBS en JP Morgan gemanipuleerd.



Hoe dieper je een bal onder water probeert te houden des te groter de druk om omhoog te gaan en dat is precies wat we de afgelopen 2 jaar zien. En dit is pas het begin. We zullen dagen gaan meemaken dat goud met $100 of $200 gaan stijgen.



Goud heeft zich al 6000 jaar bewezen als het enige echte geld.

Waarom anders staan bij alle Centrale Banken goud op hun Balans? Waarom anders kopen banken momenteel gigantische hoeveelheden goud in het geheim?



Goud is het enige echte geld, omdat je het niet bij kunt printen.



Ik verwacht dat goud de komende 3 jaar naar $ 3000,- of meer zal gaan.