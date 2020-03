Opnieuw dieprode beurzen door coronavirus

Negatieve rente geeft enkel aan dat het hele FIAT geld systeem totaal naar de klote is.



Na 2008 hebben ze niets gedaan om de fouten te herstellen. Erger nog, ze hebben de laatste 10 jr meer schulden gecreëerd dan de 100 voorgaande jaren.

Voor iedere dollar GDP moeten we 4 dollar schuld creëren. Het is overduidelijk dat gigantische hoeveelheden geld creëren ons alleen maar dieper in de problemen heeft geholpen.

De Centrale banken zijn nu uit of munitie.... het spel is over !



De Centrale Banken hebben jaren lang Goud en Zilver omlaag gemanipuleerd op de comex maar is niet meer tegen te houden. Mensen, je kunt het prima zien aan de waarde van alle banken, zijn het vertrouwen kwijt in banken en verzekeringsmaatschappijen.



Hoe dieper je een bal onder water probeert te houden des te heftiger de kracht zal zijn om te ontsnappen, en dat is precies wat fysiek goud ons nu verteld. En dat is ook wat banken niet willen dat u dat ziet.Fysiek Goud heeft zich al ruim 6000 jaar bewezen als het enige echte geld. Waarom, omdat je het niet bij kunt printen.



Amerikaanse banken maken gigantische verliezen op de schalie leningen. Ze hebben z`n $ 80,- nodig maar hoeveel jaar staat de olie daar al onder. Dat is ook het hele repo verhaal. Banken zitten zonder geld door deze leningen.

Ik verwacht dat de olieprijs onder de $ 40,- gaat dalen.



Er is een valuta oorlog bezig en heeft er alles mee te maken met wie kan het meeste geld printen. Je ziet dat de ECB ( nog ) achter blijft maar ze zullen gedwongen worden. De EURO is in 1 week opgelopen van 1.09 naar nu 1,13. Het praatje van Lagarde heeft maar enkele uren wat gedaan. De hoge EURO is schadelijk voor de export dus we zullen snel te horen gaan krijgen dat de ECB gigantische hoeveelheden waardeloos geld bij gaat printen.



Afgezien van wat tijdelijke oplevingen is de weg omlaag.