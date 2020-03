AEX opent flink lager door viruszorgen

Gepubliceerd op | Views: 638

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag flink lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met stevige minnen, na de forse koersverliezen in Azië en New York. De zorgen over de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus bleven de stemming op de wereldwijde markten onder druk zetten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 2 procent in het rood op 541,60 punten. De MidKap daalde 2,6 procent tot 815,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,1 procent. De hoofdindex in Milaan zakte 2,2 procent.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. DSM daalde 1,8 procent. De activistische belegger Oceanwood Capital Management wil dat het speciaalchemieconcern zijn divisie voor materialen afsplitst. De opbrengst zou kunnen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, betoogt de vermogensbeheerder. Na de afsplitsing zou DSM zich puur op voeding kunnen richten.