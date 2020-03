Topman grootste Amerikaanse bank ondergaat hartoperatie

Gepubliceerd op | Views: 598

NEW YORK (AFN/RTR) - JPMorgan Chase-baas Jamie Dimon, de topman van de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft donderdag met spoed een hartoperatie ondergaan, om een scheurtje in zijn hoofdslagader te dichten. Volgens het financiële concern is de ingreep geslaagd. Dimon, die geldt als een van de meeste vooraanstaande bestuurders op Wall Street, wordt tijdens zijn herstel vervangen door twee andere directieleden.

De 63-jarige is al sinds 2006 topman bij JPMorgan Chase en wist de bank door de financiële crisis te loodsen. Hij stond ook meerdere keren in de Time-lijst van honderd meest invloedrijke mensen op aarde. De laatste jaren werpt Dimon zich steeds vaker op als voorman van de Amerikaanse bankensector.

Het is niet voor het eerst dat Dimon wordt gekweld door medische problemen. In 2014 werd er bij hem keelkanker geconstateerd, waarna hij bestraald moest worden en chemotherapie kreeg. Daardoor stond hij toen al een tijdje aan de zijlijn.