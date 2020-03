Exxon-baas noemt najagen klimaatdoelen een schoonheidswedstrijd

Wat het "klimaat" betreft zitten we dan op één lijn: dat is voor een mens inderdaad niet te bevatten. Een ongrijpbare grootheid. En er is geen ontkomen aan dat het aan verandering onderhevig is. Je zou kunnen zeggen dat verandering inherent is aan het klimaat. In de middeleeuwen was het hier gemiddeld warmer. Vanaf de Gouden Eeuw (mag ik dat zo benoemen?) tot pak 'm beet de Industriële Revolutie werd het weer wat frisser. Maar hoe kan een overheid dan een "klimaatbeleid" (laten) definiëren om dat vervolgens inderhaast op te leggen aan haar onderdanen? Waarom krijg je in de mainstream media enkel het geluid te horen van bijvoorbeeld Gerrit 'De Rode Klimaatridder' Hiemstra (die inmiddels een fortuin heeft overgehouden aan het klimaat) en onze Klimajugend (die, in plaats van drie keer, nog maar twee keer per jaar het vliegtuig pakt..)? Bovendien ken ik GroenLinksers die op zondagmorgen met hun motor door natuurgebieden jakkeren. Kicken, man..!! We zijn de maat volkomen kwijt. En dat laatste vind ik eerlijk gezegd zorgwekkender dan alle klimaatpraat bij elkaar.