'Virusvrees blijft boven beurzen hangen'

Als straks 'de boontjes geteld zijn' zal de telefoon bij Airbus roodgloeiend staan. Of gaan we nu ineens beweren, dat alle cijfers die 40 dagen geleden nog over de rooskleurige lange termijn vooruitzichten voor de vliegtuigindustrie werden gemeld, weggesmolten zijn?

Kom op IEX, wat zakelijker a.u.b. , even een windstilte is niet meteen een ramp, dat wisten ze bij de VOC al.