Fietsenfabrikant Accell ziet toekomst in fietslease

HEERENVEEN (AFN) - Accell ziet heil in het privé leasen van fietsen en wil zich dit jaar op die markt storten. De fietsenfabrikant bood in januari voor het eerst zijn merken Koga, Batavus en Sparta ook voor private lease aan. Het bedrijf vindt dat het bezit van fietsen minder belangrijk wordt en wil daarop inspelen. Het zakelijk leasen van fietsen was al langer mogelijk bij Accell.

Verder denkt de fietsenfabrikant dit jaar te kunnen groeien dankzij de aanhoudende sterke vraag naar elektrische fietsen en bakfietsen. Daarnaast blijft Accell ook dit jaar op zoek naar kansen om fietsen in grote volumes af te zetten naar grote organisaties, zoals vorig jaar bij de Nederlandse politie.