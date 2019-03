Tijd om niet teveel met politiek bezighouden, maar werken aan de toekomst.



Volgens mij willen wij dit allemaal, maar alles draait om ego.



De burger zit thuis te wachten op verhoging van pensioen of arbeid.



DJ is 0,5 lager en OESO stelt vast wat wij al in 2018 wisten.



Amerika gaat nu verder met India en Turkey.

Geeft iedereen de schuld terwijl de amerikanen flink op de pof leven en importeren.



Europa kijkt en is volop bezig om 1 miljoen economische toeristen op te vangen, terwijl Europa niet het land is waar ze bij willen horen omdat ons geloof overwegend christendom, joden, atheisten... maar dat vergeten ze even te vermelden.



Handel zullen wij even paar jaar niks doen want de verkiezingen komen eraan.

Ze gaan zich meer bezighouden, hoe ze de burger kunnen foppen met BTW, energie en klimaat.

Geld komt niet uit de handel of vennootschaps belasting maar gewoon collecteren bij de burger.



Willen ze grote projecten investeren, dan krijgen ze weerstand van dierenpartij, natuur en burgers die moeite hebben van geluid overlast.



Ach.. de OESO heeft gelijk, alles draait om ego.



Beurs en Handel kan wel even wachten. Krijgen wij vertraging, dan roepen wij allemaal in koor..."hoe kan dat nou".