Een mindere groei werkt wel in het nadeel van Trump. Benieuwd wat hij hier over weer te zeggen heeft, waarschijnlijk dat het weer allemaal de schuld is van zijn voorgangers. Beter zouden ze die waanzinnige handelsoorlog met China en de rest van bijna de ganse wereld stopzetten ,zodat er terug meer rust komt op de beurzen en bijgevolg ook bij de beleggers.