Fed ziet nog groei, maar wel minder hard

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie groeit nog altijd, maar het tempo is wel afgenomen. Ongeveer de helft van de regio's had last van de shutdown van de overheid. Dat merkt de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, op in zijn Beige Book. Dat verslag geeft inzicht in de Amerikaanse economische activiteit.

De vertraging was onder meer te merken in sectoren als de detailhandel, autoverkoop, toerisme en horeca. Ook in de uitzend- en detacheringsmarkt was de groei minder, terwijl de arbeidsmarkt nog zeer krap blijft. Dat geldt voor alle opleidingsniveaus, maar vooral in de informatietechnologie, productie-, transport- en in de bouwsector is een tekort aan personeel. Door die krapte blijven de lonen stijgen.

Volgens de centrale bank hebben sommige regio's en sectoren last van hogere prijzen. Die worden veroorzaakt door importheffingen op bepaalde goederen en diensten.