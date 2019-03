Wall Street duikt in de min

Gepubliceerd op | Views: 740

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag in de min. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Lagere mondiale groeiverwachtingen van de OESO drukten verder op het sentiment, net als een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent lager op 25.648 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 2770 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,9 procent in op 7506 punten.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde de prognose voor wereldwijde groei naar 3,3 procent, waar eerder nog van 3,5 procent werd uitgegaan. De bijstelling is onder meer het gevolg van de groeivertraging in China, politieke onzekerheid zoals rond de brexit en zwakkere groei in Europa.

ExxonMobil

Bij de bedrijven gaf ExxonMobil een strategie-update. De olie- en gasgigant investeert dit en volgend jaar tot 65 miljard dollar in onder meer exploratie, productie en de uitbreiding van pijpleidingen en raffinaderijen. Het aandeel daalde 1,8 procent.

Verzekeringsmakelaar en adviesbureau Aon ging 4,1 procent omhoog. De firma ziet af van een miljardenfusie met branchegenoot Willis Towers Watson (min 6,7 procent). Dinsdag gaf Aon nog aan open te staan voor een samensmelting.

Industrieel concern General Electric (GE) verloor 7,7 procent, waarmee de lijn van een dag eerder werd doorgezet. GE waarschuwde voor een negatieve netto kasstroom dit jaar.

Abercrombie & Fitch

Onder meer modebedrijf Abercrombie & Fitch (plus 22,4 procent) en budgetwinkelketen Dollar Tree (plus 4,3 procent) openden de boeken. Abercrombie & Fitch verkocht in de het feestdagenkwartaal meer kleding, met name bij zijn iets goedkopere Hollister-keten. Ook Dollar Tree zette beter dan verwachte resultaten neer.

De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1316 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 56,03 dollar. Brent daalde 0,3 procent in prijs tot 65,66 dollar per vat.