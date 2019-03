Getuige in zaak Shell trekt verklaring in

Gepubliceerd op | Views: 468

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - Een getuige in de grote corruptiezaak tegen olie- en gasconcern Shell in Nigeria heeft zijn verklaring in de rechtszaal in Milaan woensdag radicaal aangepast. Nu zegt de betreffende gepensioneerde Zwitser opeens dat hij nooit contact heeft gehad met Shell. Zijn eerdere uitspraken zouden zijn gedaan onder ,,druk'' en hij heeft geen bewijs dat Shell en het Italiaanse Eni hebben deelgenomen aan illegale betalingen.

Het gaat om de aanschaf van exploitatierechten voor het olieveld OPL-245 voor de Nigeriaanse kust. Daarvoor telden Shell en energieconcern Eni in 2011 omgerekend 1,3 miljard euro neer. Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst zou hebben doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

Het strafproces in Milaan loopt al enige tijd. Onlangs werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland eveneens een strafrechtelijke zaak tegen Shell voorbereidt. De omkering van de getuigenverklaring lijkt een tegenvaller voor de openbare aanklagers. Shell en Eni hebben altijd ontkend dat er iets verwijtbaars is gebeurd.