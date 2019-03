Miljoen voor ABN bij aandeleninkoop AF-KLM

ABN, ING en Rabobank de hoeksteen van bedrog samen met de regering,maar ja het gewone volk weet dat we al decennia's lang worden besodemieterd.

Als aandelen, zoals Ayden waar alleen maar de beter gesitueerden vertoeven ook nog eens promoveert weet je eigenlijk eens te meer in wat voor zooitje wij moet manoeuvreren.

Onvoorstelbaar/ ongelooflijk dat banken, verzekeraars en de staat alles over de rug van gewone burgers kunnen doen.

Probeer eens 5 tot 10K als burger op je eigen rekening te storten, heb je bewijsvoering nodig van waarvoor ontvangen, maar als uit bepaalde landen transacties van honderden miljoenen worden gedaan voor jachten, grond in Oostenrijk en noem maar op, kraait geen haan, natuurlijk tot derden het publiek maken dan wordt ook nog eens alles onder het tapijt weggemoffeld.

Dat er nog mensen zijn die denken dat Nederland een democratie is ???