Overwegend kleine minnen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 568 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag overwegend in het rood gesloten. De handel werd negatief beïnvloed door het uitblijven van nieuws over ontwikkelingen rond het handelsakkoord tussen de VS en China. ING stond in Amsterdam onder druk na mediaberichten over vermeende witwaspraktijken. Ajax floreerde na de zege op Real Madrid.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 538,95 punten. De MidKap zakte eveneens 0,4 procent tot 773,36 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen klom 0,2 procent.

ING was de grootste verliezer in de AEX-index met een min van 2,2 procent. Via een Russische vestiging zou de bank volgens de berichten honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die dat geld wilden witwassen. Koploper was verlichtingsbedrijf Signify dat er 1,2 procent bij kreeg.

TomTom

TomTom deed het bij de middelgrote bedrijven goed met een plus van 2,3 procent. Het navigatiebedrijf heeft zijn samenwerking met Volkswagen verlengd en uitgebreid en gaat ook de navigatie voor nieuwe elektrische Jeeps leveren. Corbion daalde 0,6 procent na jaarcijfers. Het speciaalchemieconcern boekte vorig jaar meer omzet, maar kampte met tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen.

Ajax steeg 7,8 procent. De enige beursgenoteerde Nederlandse voetbalclub bereikte dinsdagavond na een zege op titelhouder Real Madrid de kwartfinales van de Champions League.

NIBC

NIBC zakte 8,1 procent. Meerderheidsaandeelhouder J.C. Flowers heeft 11,7 miljoen stukken van de Haagse zakenbank verkocht voor 8,40 euro per aandeel.

De automakers stonden onder druk na een winstwaarschuwing van de Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Schaeffler, die ruim 6 procent kelderde in Frankfurt. BMW en Daimler verloren tot 1,3 procent. Bandenfabrikant Continental daalde 1,1 procent.

Dialog Semiconductor

Het jaarbericht van de Britse chipmaker Dialog Semiconductor viel goed, met koerswinst van ruim 2 procent tot gevolg. Het Britse modehuis Burberry zakte 4 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

De euro was 1,1316 dollar waard, tegen 1,1301 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 55,94 dollar. Brent daalde 0,4 procent in prijs tot 65,60 dollar per vat.