DEN HAAG (AFN) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook ,,signalen''.

Napluiswerk door journalisten van onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer wijst uit dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak. ING zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine. In het geval van ABN AMRO zou het geld bij een onderdeel zijn gestald dat al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.

De zegsvrouw van het OM spreekt van een ,,internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden''. Ze wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort soort zaken doorgaans zaken moeten afstemmen. Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.