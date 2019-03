In 2008 konden consumenten de aangeboden kredieten niet meer absorberen waardoor de consumptie begon te dalen met alle gevolgen van dien. Dit werd opgelost door krediet nog goedkoper te maken zodat consumenten weer konden consumeren. In de afgelopen jaren was de lage rente de motor van de economie. Maar we komen weer op een punt dat consumenten ook het goedkope krediet niet meer kunnen absorberen en de eerste signalen zijn al zichtbaar.