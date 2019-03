Wall Street opent dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Lagere mondiale groeiverwachtingen van de OESO drukten verder op het sentiment, net als een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 25.835 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2788 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 7570 punten.

Bij de bedrijven gaf ExxonMobil een strategie-update. De olie- en gasgigant investeert dit en volgend jaar tot 65 miljard dollar in onder meer exploratie, productie en de uitbreiding van pijpleidingen en raffinaderijen. Het aandeel daalde 2,5 procent.

Verzekeringsmakelaar en adviesbureau Aon ging 4,6 procent omhoog. De firma ziet af van een miljardenfusie met branchegenoot Willis Towers Watson (min 5,5 procent). Dinsdag gaf Aon nog aan open te staan voor een samensmelting.

Onder meer modebedrijf Abercrombie & Fitch (plus 18 procent) en budgetwinkelketen Dollar Tree (plus 1,2 procent) openden de boeken.