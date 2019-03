Nieuwe directeur bij BAM International

Gepubliceerd op | Views: 572

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM heeft Eric van Zuthem per 1 april benoemd tot directeur van BAM International. Per 1 juni wordt hij de directievoorzitter van het BAM-onderdeel, als opvolger van George Mazloumian die met pensioen gaat.

Van Zuthem (50) is momenteel nog regiodirecteur voor Noord-Amerika en Afrika bij Bam International. Hij zag van 1990 tot 2003 als senior projectmanager toe op de realisatie van projecten van voormalige BAM-dochterondernemingen in het Caribisch gebied en de Verenigde Staten. Na enkele jaren als general manager voor een Amerikaanse waterbouwer te hebben gewerkt, keerde hij in november 2012 terug naar BAM International.