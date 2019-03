Handelstekort VS op hoogste punt in tien jaar

Gepubliceerd op | Views: 1.425 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten is vorig jaar toegenomen tot het hoogste niveau in tien jaar tijd. Cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel wijzen op een tekort van 621 miljard dollar. De stijging is een doorn in het oog voor president Donald Trump die eerder beloofde het tekort terug te zullen brengen.

Belastingenverlagingen in de VS stuwden de binnenlandse vraag, terwijl de relatief sterke dollar en invoertarieven wogen op de export. Het jaarlijkse tekort aan goederen en diensten steeg met 12,5 procent. Het Amerikaanse handelstekort met China kwam vorig uit op een recordbedrag van 419 miljard dollar.

Trump wees eerder veelal met een beschuldigende vinger naar het falende beleid van zijn voorgangers. Maar tijdens zijn nu tweejarig presidentschap is de kloof tussen wat het land binnenstroomt afgezet tegen het totaal aan goederen en diensten dat wordt geëxporteerd alleen maar wijder geworden.

Ook een snel akkoord met China zet mogelijk weinig zoden aan de dijk voor Trump en de zijnen. Kenners wijzen op de huidige economische omstandigheden die de Amerikaanse export dwars zitten en de aanhoudende binnenlandse vraag, die juist noopt tot meer invoer.