Banengroei bedrijfsleven VS zwakt af

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in februari veel minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de groei uit op 183.000 banen, tegen een opwaarts bijgestelde 300.000 banen in januari.

Economen hadden in doorsnee een aanwas van 190.000 arbeidsplaatsen voorspeld. Oorspronkelijk werd voor januari een banengroei met 213.000 banen gemeld. Het nieuwe groeicijfer voor die maand is de sterkste toename in meer dan drie jaar.

Volgens ADP was de toename van arbeidsplaatsen vorige maand breed gedragen in het bedrijfsleven, met plussen in bijvoorbeeld de bouw, bij zakelijk dienstverleners en in de zorg.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Economen rekenen hier gemiddeld op een groei met 181.000 arbeidsplaatsen tegen 340.000 in januari