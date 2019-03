Nee, niet Exxon of Shell vernietigen het klimaat maar wij vernietigen het klimaat. Wij verwarmen ons huis, gaan op (vlieg)vakantie, doen onze was in een wasdroger terwijl het buiten aan de lijn ook kan drogen, rijden auto, eten teveel vlees, drinken een biertje op een terras met terrasverwarming, rijden op electrische fietsen terwijl dat niet hoeft etc...#boteroponshoofd