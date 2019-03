Aon ziet af van deal met Willis Towers Watson

Gepubliceerd op | Views: 490

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Verzekeringsmakelaar en consultancy-organisatie Aon ziet toch af van een samensmelting met Willis Towers Watson. Dat heeft Aon woensdag laten weten. Een dag eerder stelde het bedrijf nog in beginnende onderhandelingen te zijn met zijn branchegenoot.

Het nieuws over een mogelijke miljardenfusie, die dan in aandelen afgehandeld zou worden, zorgde voor veel reuring op de beurs in New York. Het aandeel Willis Towers Watson zat dinsdag ruim 5 procent in de lift. De koers van Aon kelderde daarentegen met bijna 8 procent nadat het bericht over de in maak lijkende deal naar buiten kwam.