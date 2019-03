RBS kijkt naar witwasbeschuldiging ABN AMRO

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: banken

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Royal Bank of Scotland (RBS) onderzoekt aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN AMRO overgenomen bedrijfsonderdelen. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in Trouw en De Groene Amsterdammer. Die schreven deze week dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwasoperatie.

Bij die zaak, inmiddels bekend als Troika Laundromat, zou via een onderdeel van ABN AMRO 190 miljoen euro aan dubieus geld zijn doorgesluisd. RBS is juridisch aansprakelijk voor eventuele misstappen door die bedrijfstak, die in 2008 werd overgenomen door de Britten. Een woordvoerder laat weten dat RBS witwasbeschuldigingen ,,serieus neemt'', maar wil niet ingaan op de specifieke details van transacties.