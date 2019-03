Overleg Barrick en Newmont 'constructief'

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - Gouddelvers Newmont Mining en Barrick Gold hebben overleg gevoerd over een mogelijk samenwerkingsverband bij hun activiteiten in de Amerikaanse staat Nevada. Newmont verklaarde tegen zakenkrant Financial Times dat de gesprekken ,,constructief'' verliepen.

Maandag verwierp Newmont nog het vijandige overnamebod van Barrick ter waarde van bijna 18 miljard dollar omdat het bedrijf meer heil ziet in zijn fusieplan met het Canadese Goldcorp. Het Amerikaanse Newmont staat wel open voor samenwerking in Nevada, waar het mijnbouwbedrijf aanzienlijke operaties heeft, net als het Canadese Barrick. Door samen te werken kunnen de bedrijven daar veel kosten besparen.

Newmont heeft een voorlopig voorstel gedaan voor een joint venture in Nevada, waarvan Barrick 55 procent zou bezitten en Newmont de rest. De topmannen van beide bedrijven hadden dinsdagavond een diner in New York om over de zaak te praten.