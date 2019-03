Vastgoeddeal ASR in Rotterdam

Gepubliceerd op | Views: 723 | Onderwerpen: ASR

ROTTERDAM (AFN) - ASR Real Estate heeft de huurovereenkomst met modewinkel New Yorker verlengd voor een winkelpand in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Het pand valt onder het ASR Dutch Prime Retail Fund.

Het gaat om een winkelpand van circa 600 vierkante meter aan Zuidplein Hoog 539. De Duitse fashionketen tekende bij voor een periode van 5 jaar.