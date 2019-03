Opname WDP in Bel-20 was voorzien

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De promotie van logistiek vastgoedbedrijf WDP naar de hoofdindex van de beurs in Brussel is positief, maar was al door velen voorzien. Dat stellen analisten van KBC Securities woensdag.

Het aandeel WDP wordt met ingang van maandag 18 maart opgenomen in de zogeheten BEL 20-index. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert. WDP, dat ook een notering heeft bij de middelgrote fondsen in Amsterdam, was in Brussel tot nu toe opgenomen in de BEL Mid-index.

KBC schreef recent al een rapport over WDP waarin het aangaf dat de onderneming een kandidaat was voor de hoofdindex. Het aandeel WDP stond op Beursplein 5 omstreeks 09.30 uur 0,3 procent hoger in de MidKap, op 131,60 euro.