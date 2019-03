'Basic-Fit laat spierballen zien'

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft sterke resultaten over 2018 gepresenteerd. Dat concludeert een analist van KBC Securities, die vooral onder de indruk was van het hoger dan verwachte aantal nieuwe sportclubs in het afgelopen jaar.

Ook het gestegen aantal leden van Basic-Fit droeg bij aan de gestegen omzet. KBC wees ook op het toenemende vermogen van Basic-Fit om geld te verdienen aan duurdere abonnementen en aanvullende diensten, zoals handdoeken uit een automaat, sportdrankjes en ondersteuning van een personal trainer.

ING was niet verrast door de positieve resultaten, al was onder meer de omzet hoger dan voorzien. De marktkenner van ING wees ook op de stijgende opbrengst per lid.

KBC heeft een koopadvies met een koersdoel van 35 euro per aandeel. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 34 euro per aandeel. Basic-Fit noteerde omstreeks 09.30 uur vlak op 29,75 euro.