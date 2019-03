'Kwartaalcijfers Corbion iets tegenvallend'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van speciaalchemieconcern Corbion waren iets aan de zwakke kant, terwijl de prognoses voor 2019 in lijn liggen met de verwachtingen. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers van Corbion.

KBC wijst op prijsdruk bij Ingredient Solutions die niet geheel opgevangen kon worden door een kleiner dan verwacht verlies bij Innovation Platforms. De Belgische bank zegt Corbion te waarderen voor zijn sterke leiderschapspositie in de wereldwijde melkzuurmarkt. Ook zijn er interessante groeimogelijkheden voor de langere termijn met PLA-bioplastics en TerraVia/SB Renewable Oils, dat zich richt op de productie van uit algen gewonnen ingrediënten. Deze ontwikkelingen hebben nog wel tijd nodig om echt vorm te krijgen, aldus KBC. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 28 euro.

ING zei dat de marge in het vierde kwartaal wat aan de lichte kant was. Het goede nieuws bij Corbion is volgens de bank dat de hogere kosten voor 'non sugar'-grondstoffen zullen worden gecompenseerd door lagere suikerkosten, met een slechts klein negatief effect op de marge. Verder wijzen de hogere investeringen in uitbreiding van productiecapaciteit van melkzuur erop dat de verkoop van PLA op koers ligt, wat positief is. ING heeft een hold-advies en koersdoel van 29 euro voor Corbion.

Het aandeel Corbion noteerde woensdag omstreeks 09.35 uur een min van 3,9 procent op 26,02 euro. Daarmee was Corbion de sterkste daler in de MidKap.