Just Eat profiteert van overname HungryHouse

LONDEN (AFN) - De Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat heeft zijn omzet vorig jaar opgevoerd. Er werd onder meer geprofiteerd van de overname van de eveneens Britse branchegenoot HungryHouse. Daarnaast breidde het bedrijf zijn diensten op de Canadese markt aanzienlijk uit.

De opbrengsten stegen met 43 procent tot 779,5 miljoen pond. Onder de streep werd een winst genoteerd van 79,9 miljoen pond. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een nettoverlies door een bijzondere afwaardering.

Ondanks de groei is het onrustig bij Just Eat. De onderneming staat onder druk van investeerder Cat Rock, die onder meer aanstuurt op een fusie met een branchegenoot, zoals het Nederlandse Takeaway.com. Daarnaast moest Peter Plumb in januari het veld ruimen na kritiek van de activistische belegger.

Opvallend is dat Just Eat rept van goede resultaten bij het Braziliaanse iFood, waarin het bedrijf zijn minderheidsbelang heeft vergroot. Just Eat kondigt nadrukkelijk aan te blijven investeren in het bedrijf, terwijl Cat Rock juist het liefst wil dat de Britten uit die onderneming stappen.