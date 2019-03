AEX opent licht lager

Gepubliceerd op | Views: 586

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag iets lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend met kleine verliezen. Beleggers keken vooral uit naar de verdere ontwikkelingen rond het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak openden Corbion en Basic-Fit de boeken. Ajax was in trek na het bereiken van de kwartfinales van de Champions League.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 540,06 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 774,58 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt verloor 0,2 procent. Parijs zakte 0,1 procent en Londen bleef vrijwel vlak.

Corbion zakte 3,6 procent bij de middelgrote bedrijven. Het speciaalchemieconcern zette vorig jaar een hogere omzet in de boeken, maar kampte wel met tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen. Sportschooluitbater Basic-Fit zag afgelopen jaar zowel de winst als de omzet groeien en klom 1,5 procent.