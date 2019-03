Nog geen uitsluitsel over verkoop Vivat

Gepubliceerd op | Views: 784

AMSTELVEEN (AFN) - Een beslissing over de mogelijke verkoop van verzekeraar Vivat laat nog altijd op zich wachten. Het moederbedrijf van merken als Zwitserleven, Reaal en Actiam meldde bij de presentatie van de jaarcijfers dat de ,,strategische heroverweging" door zijn Chinese eigenaar Anbang nog altijd gaande is. Zij moeten uiteindelijk de knoop doorhakken.

De strategische heroriëntatie van Vivat heeft de interesse gewekt van meerdere partijen die een overname van de verzekeraar wel zien zitten. Onder meer ASR, Aegon en NN Group zouden naar verluidt azen op de branchegenoot. Een verkoop van Vivat moet Anbang volgens kenners rond de 2 miljard euro opleveren.

Vivat beleefde naar eigen zeggen een sterk jaar. De verzekeraar verbeterde zijn onderliggende winst van 172 miljoen euro naar 239 miljoen euro. Onder de streep resteerde nog altijd een flink tekort van 284 miljoen euro, fors meer dan de min van 116 miljoen euro die na 2017 resteerde. Vivat wijt het oplopende tekort aan een aantal eenmalige posten, waaronder kosten voor een herverzekeringstransactie. Daarmee heeft het bedrijf naar eigen zeggen onder meer risico's op termijn afgedicht.

Kostenverlaging

Bestuursvoorzitter Ron van Oijen meldde in een toelichting dat Vivat de bedrijfskosten verder heeft weten te verlagen en dat Vivat in zijn belangrijkste divisies meer premies wist te innen. Hij meldde verder dat Vivat de mate waarin het aan zijn verplichtingen kon voldoen verbeterde, ondanks de negatieve impact van claims in de nasleep van de januaristorm. De kapitaalbuffer (Solvency II) verbeterde tot 192 procent tegen 162 procent bij het slot van 2017.

Al met al daalde de premie-inkomsten bij Vivat met 3 procent tot 2,9 miljard euro. Onder meer het verschil in contracten over zogeheten buy-outs bij pensioenfondsen in vergelijking met een jaar eerder zorgden voor deze daling. Zonder dit effect zou sprake zijn geweest van een lichte stijging.

Vivat zegt zich te blijven inzetten op het verder structureel verlagen van de kosten, geholpen door investeringen in innovaties. Ook zal de beleggingsportefeuille verder worden geoptimaliseerd.