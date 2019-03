Schaeffler voelt tegenwind en schrapt banen

Gepubliceerd op | Views: 547

HERZOGENAURACH (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Schaeffler heeft zijn vooruitzichten naar beneden bijgesteld wegens aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf kondigde verder een reorganisatie aan.

Het gaat om doelstellingen die in 2016 werden geformuleerd voor de periode tot en met 2020. De auto-industrie heeft veel last van strengere emissie-eisen in de nasleep van het dieselschandaal bij Volkswagen, een grote klant van Schaeffler. Ook de wereldwijde handelsstrubbelingen hebben een drukkend effect.

Schaeffler schrapt negenhonderd banen, waarvan het gros in Duitsland. Verder wordt het mes gezet in een aantal Europese productielocaties.