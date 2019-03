Apple zorgt voor omzetdaling Dialog

Gepubliceerd op | Views: 161

LONDEN (AFN) - De Britse chipmaker Dialog Semiconductor voorziet voor dit jaar een lagere omzet in vergelijking met 2018. Vooral het vooruitzicht van minder bestellingen door grote klant Apple zal zich laten voelen in de opbrengsten, zo meldde het bedrijf bij de presentatie van zijn definitieve jaarcijfers.

Dialog had eerder al aangegeven dat het rekening houdt met minder orders door Apple voor chips die kunnen worden gebruikt in smartphones en andere mobiele apparaten. De Britten zeggen onder meer aan chips te werken voor een vooraanstaande maker van consoles van spelcomputers bij zijn divisie voor mobiele systemen.

Dialog sloot het jaar af met een winst van 139,8 miljoen dollar. Dat betekende een daling van 17 procent op jaarbasis. Volgens Dialog werd het voorbije jaar onder meer extra geïnvesteerd in uitbreiding, zowel op eigen kracht als door overnames. Dialog had eerder al gemeld dat de omzet op jaarbasis met 7 procent was gestegen tot 1,4 miljard dollar. Aan dat bedrag werd niet getornd.