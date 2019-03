'Nipt openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint woensdag naar verwachting met een klein verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk licht lager openen. Beleggers kijken uit naar de verdere ontwikkelingen rond het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak openden Corbion en Basic-Fit de boeken.

Speciaalchemieconcern Corbion zette vorig jaar een hogere omzet in de boeken, maar kampte wel met behoorlijke tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen. Het verkoopvolume ging duidelijk omhoog. Corbion keert een vergelijkbaar dividend als een jaar eerder uit.

Sportschooluitbater Basic-Fit zag afgelopen jaar zowel de winst als de omzet groeien. Topman René Moos sprak van een ,,erg succesvol jaar''. De onderneming kreeg er 108 nieuwe sportclubs bij, waardoor het totale bestand groeide tot 629 stuks. Dit jaar voorziet Basic-Fit de opening van ongeveer 125 sportscholen. In 2021 wil Basic-Fit de grens van 1000 sportscholen hebben geslecht.

Ajax

TomTom heeft zijn samenwerking met Volkswagen verlengd en uitgebreid. Dat maakte de navigatiespecialist een dag na een kleinere deal met Nissan bekend. De bestaande levering van verkeersdiensten in Europa voor alle merken die bij Volkswagen horen is met meerdere jaren verlengd.

Ook Ajax staat in de schijnwerpers. De beursgenoteerde voetbalclub bereikte na een zege op titelhouder Real Madrid de kwartfinales van de Champions League. Ajax krijgt 10,5 miljoen euro voor het bereiken van de kwartfinales en heeft dit seizoen al zo'n 75 miljoen euro in de Champions League verdiend.

Witwasmachine

ING staat eveneens in het nieuws. De bank heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Dat blijkt uit interne documenten van Ukio Bank, die in handen zijn van onderzoekscollectief OCCRP.

J.C. Flowers, meerderheidsaandeelhouder van NIBC, heeft weer een pluk aandelen van de Haagse zakenbank in de verkoop gedaan. Het gaat om 11,7 miljoen stukken. Dat komt neer op een belang van 8 procent. De stukken zijn verkocht voor 8,40 euro per aandeel, aldus persbureau Bloomberg.

WDP

Verder promoveert logistiek vastgoedbedrijf WDP naar de hoofdindex van de beurs in Brussel. Met ingang van maandag 18 maart wordt het aandeel, dat ook een notering heeft in Amsterdam, opgenomen in de zogeheten BEL 20-index.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,1302 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 56,12 dollar. Brent daalde 0,6 procent in prijs tot 65,48 dollar per vat.