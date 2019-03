Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern Corbion heeft vorig jaar een hogere omzet in de boeken gezet, maar kampte wel met behoorlijke tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten en druk op de verkoopprijzen. Het verkoopvolume ging duidelijk omhoog.

De totale netto-omzet steeg met 0,6 procent tot 897,2 miljoen euro, met een autonome groei van 3,7 procent. Het verkoopvolume ging met 8,6 procent omhoog, maar daar stonden wel een negatief prijs/mix-effect van 4,9 procent en tegenwind van valutaschommelingen van 4,1 procent tegenover.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) exclusief eenmalige posten zakte met bijna een vijfde tot 131,6 miljoen euro, vooral als gevolg van de overname van de activa van het failliete TerraVia en een negatief valuta-effect. De ebitda-marge voor eenmalige posten lag vorig jaar op 14,7 procent tegen 18,4 procent een jaar eerder. Corbion is van plan een dividend van 0,56 euro per aandeel uit te keren, vergelijkbaar met 2017.

Groei

Volgens topman Tjerk de Ruiter is het bemoedigend om te zien dat Corbion aanmerkelijk sneller is gegroeid dan in voorgaande jaren en dat innovaties voor de langere termijn zoals bioplastics resultaten beginnen op te leveren. De omzet van Ingredient Solutions bleef volgens hem enigszins achter bij het ambitieniveau, grotendeels als gevolg van trager dan verwacht herstel van Bakery. Bij alle overige segmenten was de groei bevredigend. Volgens De Ruiter worden prijsmaatregelen genomen voor compensatie van inflatoire druk in de tweede helft van het jaar.

Corbion verwacht dat dit jaar de autonome omzet binnen de nagestreefde bandbreedte van 3 procent tot 6 procent zal groeien. De in november 2017 uitgesproken strategie van Corbion mikt onder meer op een autonome groei van 3 procent tot 6 procent op jaarbasis in de periode tot en met 2021.

Verder denkt de onderneming dat er per saldo een gering negatief effect zal zijn van grondstofprijzen in 2019. De investeringen komen dit jaar uit op 75 miljoen tot 85 miljoen euro, aldus Corbion. Op korte termijn wordt de productiecapaciteit voor melkzuur in Thailand en Brazilië vergroot en wordt de productie in Spanje hervat.