Gemalto komt met nieuwe cloudtoepassingen

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto heeft drie nieuwe zogeheten hardware security modules gepresenteerd voor clouddiensten. De diensten zijn beschikbaar via een bestaand netwerk van de digitaal beveiliger.

HSM On Demand for CyberArk, HSM On Demand for Hyperledger en HSM On Demand for Oracle TDE, zoals de nieuwe diensten heten, moeten het hiaat vullen tussen gewone clouddiensten en beveiliging in eigen beheer.

Gemalto wordt overgenomen door het Franse technologieconcern Thales. Die deal wordt naar verwachting in maart afgerond.