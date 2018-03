Minister onder druk over bonus flitshandelaar

Hoekstra stemt in met gedogen 'illegale bonussen' flitshandelaren



Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat geen wetswijziging doorvoeren om flitshandelaren definitief te vrijwaren van een bonusplafond. De overtreding van de wet die daardoor vanaf deze maand ontstaat wordt echter met zijn instemming gedoogd, schrijft hij aan de Kamer.



Hij reageert daarmee op de dinsdag aangenomen motie van drie coalitiepartijen (D66, CDA en ChristenUnie) die hem opriepen om voorlopig van de bonusplafond-vrijwaring af te zien en op vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over het niet naleven van de bonuswetgeving door de Autoriteit Financiële Markten. Nijboers motie om de bonuswetgeving helemaal niet te versoepelen, haalde geen meerderheid.



Hoekstra vindt nog steeds dat het 'juridisch de meest zuivere aanpak' is om met aanpassing van de wet zowel de toezichthouders als de betrokken handelaren duidelijkheid te bieden over hun status. Maar hij trekt dat voornemen nu in, in afwachting van verder overleg over aanpassing van de Europese regels.



Kamerbrief - Moties Handelaren voor eigen rekening uit VAO over de bankensector

Geen versoepeling



Hoekstra benadrukt dat zijn voorstel niet bedoeld was om de bonuswetgeving te versoepelen. Maar door een beleidswijziging die door de Europese Bank Autoriteit was opgelegd aan De Nederlandsche Bank, zouden handelaren voor eigen rekening niet meer als 'plaatselijke onderneming' worden aangemerkt.



De huidige wettelijke uitzondering op het bonusplafond voor de 'flitshandelaren' sluit daardoor niet meer aan bij de praktijk. Er waren volgens de CDA-bewindsman slechts vier woordjes nodig om de vrijwaring weer vast te leggen, maar daar staken de coalitiepartijen dus een stokje voor.



Nu Hoekstra de wet niet aanpast, zijn flitshandelaren vanaf eind deze maand formeel in overtreding. Maar dat wordt door de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten ten minste tot 31 december volgend jaar gedoogd, zo bevestigt minister Hoekstra in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

'Plicht tot handhaving' opgeschort



De Autoriteit Financiële Markten komt haar 'beginselplicht tot handhaving' niet na, omdat het om een 'uitzonderlijke situatie' zou gaan. Als de AFM het bonusplafond zou afdwingen, zou dat volgens haar in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 'onevenredig' zijn.



Toepassing van het bonusplafond zou meer dan 1000 handelaren voor eigen rekening en hun medewerkers treffen. Ook voor heronderhandeling van hun contracten, waarin de bonussen niet gelimiteerd zijn, is een overgangsperiode nodig, zegt de AFM. 'Ik kan de redenering goed volgen', schrijft Hoekstra aan de Kamer. PvdA'er Nijboer spreekt over het gedogen van 'illegale bonussen'.

Nieuwe EU-verordening



In afwachting van nieuwe regelgeving wordt daarom gekozen voor gedogen. De nieuwe EU-regels, die de flitshandelaren wel weer uitzonderen, zijn vervat in een dwingende EU-verordening. Die wet moet overigens nog worden aangenomen. Het nieuwe regime zou dan naar verwachting in 2020 ingaan.

fiche EU-verordening prudentieel toezicht.pdf



In dezelfde EU-wet wordt het bonusplafond overigens ook opgeheven voor kleinere beleggingsondernemingen, die er nu nog wel onder vallen. Tegen de versoepeling daarvan verzetten coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zich ook.

Meer proportioneel



Het kabinet zegt daarentegen wel sympathiek tegenover het voorstel te staan, dat beoogt om het raamwerk voor beleggingsondernemingen 'meer proportioneel' te maken ten opzichte van de banken, waar de risico's voor de burger en de staat veel groter zijn.



Maar Hoekstra verwijst ook naar een evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen die nog gaande is. De uitkomst daarvan zal mede bepalen hoe het kabinet de Europese discussie in wil gaan.