Aandelenbeurzen New York doen stap terug

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York noteerden maandag halverwege de sessie eensgezind onder de slotstanden van vrijdag. Beleggers op Wall Street moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Het waren vooral geopolitieke spanningen in Azië die voor onzekerheid zorgden na de rakettest door Noord-Korea. Verder wist General Motors (GM) de aandacht op zich gericht na de verkoop van Opel aan het Franse PSA Peugeot Citroën.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 20.969 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent naar 2376 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omlaag, tot 5850 punten.

Het sentiment op de beurzen wereldwijd wordt gedrukt door de spanningen in Azië als gevolg van de test met ballistische raketten door Noord-Korea. In een reactie op de test wil Zuid-Korea het door de Verenigde Staten gebouwde raketschild inzetten. Dit weer tot woede van China, dat vreest dat de technologie mogelijk gebruikt zal worden voor spionagedoeleinden.

General Motors

General Motors (GM) noteerde 1,3 procent in de min. Het autoconcern verkoopt het verlieslijdende dochteronderdeel Opel en het Britse zustermerk Vauxhall aan het Franse Peugeot. Ook de Europese financiële tak van GM maakt deel uit van de transactie, waarmee in totaal 2,2 miljard euro is gemoeid.

Verder stonden luchtvaartmaatschappijen in de belangstelling. Delta Air Lines is voorzichtiger geworden over de vooruitzichten voor het lopende kwartaal onder meer door stijgende kosten voor brandstof en personeel. Het aandeel verloor daarop 3,3 procent. In het kielzog gingen branchegenoten United Continental (min 4,3 procent) en American Airlines (min 4,6 procent) mee omlaag.

Snap

Verder stond techbedrijf Snap voor het eerst sinds de beursgang vorige week in het rood. Het bedrijf achter de foto- en berichtenapp Snapchat werd bijna 8 procent minder waard. Donderdag debuteerde Snap op Wall Street met een koerswinst van 44 procent. Een dag later deed het met een koerswinst van 11 procent nog eens dunnetjes over.

Vleesproducent Tyson Foods leverde 2,4 procent aan beurswaarde in. Er is vogelgriep ontdekt op een kippenboerderij in Tennessee die levert aan Tyson.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 53,22 dollar en Brent steeg een fractie tot 55,96 dollar per vat. De euro noteerde 1,10578 dollar, tegen 1,0587 dollar aan het einde van de Europese handel.