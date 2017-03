TMG blijft achter bod Mediahuis staan

Gepubliceerd op | Views: 202

AMSTERDAM (AFN) - Telegraaf Media Groep blijft achter het bod van Mediahuis en VP Exploratie van 6 euro per aandeel staan, ook nu John de Mol via zijn bedrijf Talpa het bod heeft verhoogd naar 6,50 per aandeel. Dat meldde het mediabedrijf maandagavond in een verklaring.

TMG heeft naar eigen zeggen ,,kennis genomen" van het persbericht van Talpa. Het verhoogde bod heeft volgens TMG echter geen kans van slagen omdat het consortium van Mediahuis en VP Exploratie, dat 59 procent van de aandelen houdt, niet van plan is die stukken te verkopen.

,,Het gisteravond door Talpa verhoogde bod verandert niets aan deze situatie", aldus TMG.

De Mol riep de commissarissen van TMG juist op met hem om tafel te gaan om zijn bod te bespreken.